Maltempo nel Vicentino: albero caduto in tangenziale, grandine a Valdagno (FOTO)

VICENZA, 22 LUGLIO 2026 – Non si placa il maltempo nel vicentino e, come da previsioni, la provincia continua a fare i conti con fenomeni intensi e improvvisi. Il maltempo ha lasciato il segno anche in altre zone della provincia. ieri poemriggio, in viale Annecy, all’imbocco della tangenziale in direzione Vicenza, un pioppo è stato abbattuto dalla furia dei venti, finendo per invadere l’intera carreggiata più precisamente a Torri di Quartesolo e creando non pochi disagi alla circolazione.

A Valdagno, invece, il maltempo si è manifestato in un’altra forma: nel pomeriggio la zona è stata interessata da una violenta grandinata, che si è aggiunta al quadro di instabilità che ha colpito diverse aree del Vicentino nella stessa giornata.