CRONACAVENETO
22 Luglio 2026 - 8.56

Tornado a Sottomarina: il vento devasta gli stabilimenti balneari (FOTO)

Nicoletta Ugolini
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SOTTOMARINA, 22 LUGLIO 2026 – È successo nella prima serata di ieri, martedì 21 luglio, tra le 20 e le 21. Un vortice d’aria simile a un tornado si è alimentato in mare a Sottomarina, colpendo duramente alcuni stabilimenti balneari, in particolare Clodia e Perla.

Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti: «Vicinanza e solidarietà a chi ha visto la propria attività danneggiata in pochi minuti. Dietro ogni stabilimento ci sono persone e sacrifici, ma sono certo che sapremo rialzarci. L’amministrazione è vicina agli operatori e offrirà tutto il supporto possibile. Non siete soli, la città è al vostro fianco».

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