9 Settembre 2025 - 16.02

Veneto – Viola il divieto di avvicinamento: arrestato

REDAZIONE
Un uomo, a cui era stato applicato il braccialetto elettronico, è stato arrestato a Chioggia dalla polizia per aver violato il divieto di avvicinamento alla casa familiare. Il meccanismo è scattato quando l’indagato si è avvicinato alla sua ex facendo così intervenire i poliziotti che hanno accertato l’effettiva violazione degli obblighi imposti dalla misura cautelare.
    L’uomo, già destinatario dell’ammonimento del Questore per violenza domestica, è stato arrestato in differita per violazione del divieto di avvicinamento dai poliziotti. L’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. ANSA VENETO

