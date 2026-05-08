Cornedo Vicentino, fermato dai Carabinieri con marijuana e hashish: 24enne denunciato per spaccio

Controllo antidroga dei Carabinieri nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio a Cornedo Vicentino. Un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è stato effettuato dalla pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Valdagno durante un servizio di controllo del territorio nel centro abitato di Cornedo Vicentino. I militari hanno notato il giovane in atteggiamento sospetto mentre cercava di allontanarsi furtivamente alla vista dell’auto di servizio.

Il comportamento guardingo ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di procedere al controllo. Fin dai primi momenti il 24enne è apparso particolarmente nervoso e agitato, senza riuscire a nascondere il proprio disagio durante la richiesta dei documenti di identità.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire circa 17 grammi di marijuana nascosti in una tasca interna della giacca. Gli accertamenti sono poi proseguiti presso l’abitazione del giovane, dove i militari hanno trovato ulteriori 20 grammi di hashish e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato. Il giovane è stato quindi accompagnato presso il Comando Compagnia Carabinieri di Valdagno per il completamento delle procedure di rito. Al termine degli accertamenti è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.