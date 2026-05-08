Principio d’incendio in un’azienda nel Padovano: operaio intossicato

PIOVE DI SACCO (PD) – Intervento dei Vigili del fuoco alle 7 di questa mattina in via dell’Industria, all’interno di un’azienda specializzata in pressofusione, per un principio d’incendio che ha coinvolto due presse meccaniche.

Un operaio è rimasto lievemente intossicato ed è stato soccorso dal personale sanitario del Suem 118.

Le squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Piove di Sacco, intervenute con un’autopompa e un’autobotte, hanno rapidamente domato le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata.