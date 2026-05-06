“Sui sentieri”, un film sulle diverse modalità di frequentare la montagna



6 MAGGIO, VICENZA –

La commissione Peruffo del CAI di Vicenza propone la visione del film “Sui sentieri”, dedicato alle diverse modalità di frequentare la montagna.

La proiezione è in programma martedì 12 maggio alle 21 nella Sala Polifunzionale del Patronato Leone XIII.

Il film è stato realizzato da Michele Trentini, ricercatore che impiega i metodi dell’etnografia e dell’antropologia visuale, e Andrea Colbacchini, documentarista di storia e antropologia in ambiente montano, su un soggetto di Gianluca Cepollaro (produzione TSM-ADM Accademia della Montagna).

Immagini, voci e suoni si intrecciano, raccontando di volontari che si adoperano nella manutenzione della segnaletica, di un gruppo di escursionisti che si inerpica a passo d’asino, dei cervi che si avventurano nella notte, degli appassionati di downhill che scendono lungo i pendii di un bike park, mentre a poca distanza c’è chi pratica il forest bathing.

Al termine della proiezione i due registi saranno intervistati dalla scrittrice e alpinista Paola Lugo.

Ingresso libero.