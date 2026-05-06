Operazione della Guardia di Finanza di Vicenza e della Polizia di Stato di Rovigo, il plauso del sindaco Possamai

6 MAGGIO, VICENZA – «Faccio i più sinceri complimenti agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza di Vicenza e della Polizia di Stato di Rovigo – le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai – per il brillante risultato ottenuto grazie ad una complessa e articolata operazione, svolta in sinergia tra forze dell’ordine, con l’obiettivo di stroncare un giro di spaccio di sostanze stupefacenti di portata regionale. Le indagini, partite nel 2024 proprio da Vicenza, dimostrano che il territorio cittadino è costantemente monitorato e che il prezioso lavoro degli agenti e delle agenti porta a risultati concreti. Anche la nostra polizia locale, come testimoniano i numeri raccolti anche in questi primi mesi dell’anno, attraverso il Nos (nucleo operativo speciale) e la squadra Antidegrado, è presente sul territorio, soprattutto nelle zone considerate più sensibili, per combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti e il degrado urbano».