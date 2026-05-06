Asta pubblica all’Ipab: aggiudicati sette lotti

6 MAGGIO, VICENZA –

In data 5 maggio 2026, si è svolta, presso la sede di Ipab di Vicenza, in contrà San Pietro n. 60, l’apertura delle buste relative all’asta pubblica per la vendita di alcuni immobili di proprietà dell’Ente.

Gli immobili erano suddivisi in 14 lotti distinti, come previsto dall’avviso pubblico, approvato in esecuzione della deliberazione n. 11 del 23 febbraio 2026.

L’asta pubblica si è svolta con il sistema delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nell’avviso.

All’esito delle operazioni di gara sono risultati aggiudicati i seguenti lotti:

Lotti 4 e 5 – Altavilla Vicentina (VI), S.R. 11 – Terreni agricoli

Lotti 6 e 7 – Via Casarsa, Vicenza (fabbricato ex rurale e terreni)

Lotto 10 – Zugliano (VI), terreni

Lotto 11 – Via Nievo 36-38, Vicenza (appartamento)

Lotto 13 – Ruga Rialto, Sestiere San Polo, Venezia (negozio)

Il ricavo complessivo è di 1.850.000 euro.

«Dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare di Ipab di Vicenza e dalle risorse derivanti dalle alienazioni – ha commentato il presidente Achille Variati – nasce un nuovo futuro: i proventi delle aste immobiliari, infatti, diventeranno investimenti concreti per migliorare e innovare le nostre residenze e mantenere elevata la qualità dei servizi».