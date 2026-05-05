Treni fermi sulla Verona–Vicenza: weekend di interruzioni per i lavori dell’alta velocità

Nuovi interventi di potenziamento infrastrutturale interesseranno la linea ferroviaria Verona–Vicenza, con modifiche alla circolazione dei treni tra Verona Porta Vescovo e Vicenza. Le attività, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), sono finalizzate alla realizzazione della nuova linea AV/AC Verona–Vicenza e comporteranno temporanee interruzioni del traffico ferroviario in specifiche finestre di lavoro programmate.

Nel dettaglio, la circolazione sarà sospesa per circa 30 ore nel fine settimana, dalle ore 23:10 del 09 maggio alle ore 05:10 dell’11 maggio 2026. Durante questi interventi sarà attivato il cantiere per opere strategiche legate all’innesto della nuova linea ad alta velocità sulla linea storica.

A Verona Porta Vescovo sono previsti lavori di realizzazione delle canalizzazioni per cavi elettrici e tecnologici, oltre al completamento di opere civili già avviate. Nell’area di Altavilla proseguono le attività legate all’installazione e al varo dei deviatoi necessari all’integrazione tra nuova infrastruttura e linea esistente, insieme a interventi su trazione elettrica e sistemi tecnologici.

Parallelamente, lungo il tracciato ferroviario verranno eseguite ulteriori operazioni di manutenzione e rinnovo dell’infrastruttura. Tra queste figurano il rinnovo di scambi, la sostituzione di giunti isolati incollati e attività di gestione della vegetazione lungo la sede ferroviaria.

È inoltre previsto il completamento degli interventi di sicurezza e controllo nella stazione di San Bonifacio, con l’attivazione dei nuovi impianti elettrici e tecnologici. Nella stessa stazione sarà anche rifatta la pensilina a servizio dei binari II e III, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, affidabilità e comfort per i viaggiatori.

RFI sottolinea che ulteriori dettagli sulle modifiche alla circolazione e sui treni interessati saranno disponibili sui canali ufficiali del gruppo ferroviario, delle imprese di trasporto e presso i servizi di assistenza clienti e biglietterie.