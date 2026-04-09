Buon compleanno pillola! Il più celebre contraccettivo è sul mercato dal 10 maggio 1960. Eh sì. Il 10 maggio 1960 segna una svolta storica: la FDA approva la commercializzazione della prima pillola anticoncezionale negli Stati Uniti, lanciata come Enovid . Questo evento ha rivoluzionato la salute riproduttiva femminile, l’emancipazione delle donne e i costumi sociali del XX secolo, garantendo autonomia sulla maternità.

La sua nascita si deve a Margaret Sanger, educatrice sessuale, attivista per il controllo delle nascite, infermiera e scrittrice.

Approvata dalla Fda, il 10 maggio 1960 arrivava sugli scaffali delle farmacie americane la prima pillola anticoncezionale che sarebbe diventata da lì a poco simbolo della liberazione della donna e in particolare alla fine di quel decennio diventava elemento fondamentale dei movimenti del ’68 e in particolare del movimento femminista.

La pillola contraccettiva fu autorizzata in Italia nel ’67 per fini terapeutici, ma diventò accessibile di fatto solo nel 1976 quando il ministero della Sanità abrogò le norme che vietavano la vendita della pillola anticoncezionale.

La pillola contraccettiva agisce grazie alla combinazione di piccole quantità di un estrogeno e di un progestinico: l’assunzione quotidiana di questi due ormoni inibisce gli eventi ormonali che inducono l’ovulazione. Rispetto agli anni d’esordio, il contenuto della pillola è profondamente cambiato con la sintesi di nuovi progestinici, il progressivo ridursi dei dosaggi e soprattutto la diminuzione degli effetti collaterali.

Nel frattempo (non meno dibattuta) è nata la pillola del giorno dopo. Oggi è utilizzata da più di 100 milioni di donne nel mondo, in Italia è circa il 16% della popolazione femminile fertile ad utilizzarla.Ma al di là delle cifre è nell’utilizzo che la pillola è stata al centro in questi 60 anni di una lunga storia di lotta femminile, pregiudizi, battaglie ideologiche. La pillola ha una efficacia contraccettiva elevatissima, una grande facilità di utilizzo e nessuna interferenza con l’atto sessuale: è alla donna, e alla sua autodeterminazione come si diceva un tempo, la libertà/facoltà di prenderla.