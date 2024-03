Rocco Siffredi a Cerea Comics&Games 2024

Rocco Siffredi arriva a Cerea Comics&Games: l’icona pop vi aspetta Domenica 10 Marzo 2024 alle ore 17 sul palco principale, per parlare della sua carriera, di cultura del rispetto, di educazione sessuale e di inclusività, legata soprattutto al tema del cosplay che sempre più spesso si intreccia con l’intrattenimento per adulti.

La sua carriera non è solo nel cinema hard, infatti Rocco nel 1999 recita in Romance, pellicola di Catherine Breillat, nel 2001 in Amorestremo di Maria Martinelli e nel 2004 in Pornocrazia (sempre di Breillat), tre film d’autore.

Nel 2007 appare insieme al gruppo ska punk Le Braghe Corte nel video musicale del brano These Boots Are Made for Walkin’, mentre nel 2011 partecipa al film Matrimonio a Parigi diretto da Claudio Risi.

Nel corso della sua carriera, Rocco Siffredi diventa il volto di moltissime pubblicità italiane e colleziona diversi camei, tra cui quello ne I Cesaroni..

Nel febbraio 2013 è ospite alla 63ª edizione del Festival di Sanremo insieme al gruppo Elio e le Storie Tese e alla fine dello stesso anno, debutta su Cielo con il programma Ci pensa Rocco, che lo vede aiutare coppie in crisi.

Nel gennaio 2015, Siffredi parte per il mare dei Caraibi e diventa uno dei concorrenti della decima edizione del reality show L’isola dei famosi; in questa occasione, Rocco si racconta a cuore aperto, emozionando i telespettatori.

Nel 2016 è protagonista, insieme alla moglie e ai due figli, del docureality, in onda su La5, Casa Siffredi.

Rocco Siffredi sbarca sui social e su YouTube dove pubblica momenti goliardici e consigli preziosi per educare i follower a distinguere nettamente il porno, che è finzione, dalla vita reale.