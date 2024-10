Giro del Veneto: tutte le modifiche alla circolazione

L’87^ edizione del Giro del Veneto, la classica di ciclismo per professionisti, arriva il 16 ottobre a Vicenza con il circuito conclusivo (in entrata verso le 14.45 da viale Sant’Agostino, via Vaccari, via Maganza, viale Fusinato, viale Dante, viale Dieci Giugno, dove ci sarà l’arrivo alle 16.30 circa).

La rete viaria cittadina sarà interessata dal transito della gara specie nei quadranti sud-ovest, dove saranno possibili rallentamenti alla circolazione a partire dalle 13 circa.

Dalle 13.30 alle 17.15 circa, subiranno modifiche anche gli autobus Svt nelle linee 4, 12 e 14 Circolare e corse bis, oltre alle linee extraurbane.

Linea 4

Da via Giaretta a viale Ferrarin, l’ultima partenza regolare sarà alle 13.18 da Valmarana, poi il servizio da e per Valmarana/Nogarazza/via Giaretta sarà sospeso fino alle 17.24 con la ripresa regolare delle corse da Nogarazza.

Le deviazioni saranno: capolinea in viale del Lavoro, via della Meccanica, viale dell’Industria, viale del Sole, via dei Montecchi, viale S. Lazzaro, viale Verona, corso san Felice, viale Milano, Stazione FS; in viale Roma ripresa del percorso regolare.

Saranno sospese tutte le fermate da Valmarana fino a viale Venezia durante l’orario della deviazione.

Da viale Ferrarin a via Giaretta, l’ultima partenza regolare sarà alle 13.10 da viale Ferrarin ma limitata a Nogarazza, dopo il servizio sarà sospeso fino alle 17.10 con la ripresa del percorso regolare da Ferrarin verso Valmarana.

Dalle 13.25 il percorso sarà regolare fino a viale Roma, poi inizierà la deviazione per viale Milano, corso san Felice, viale Verona, viale san Lazzaro, SR 11, via del Lavoro (capolinea provvisorio).

Saranno sospese tutte le fermate di viale Venezia, Fusinato, Maganza, Vaccari, S. Agostino.

Linea 12 Circolare (viale Roma, Fiera, Altavilla)

Dalle 13.30 il percorso sarà regolare fino a corso san Felice, si prosegue lungo viale Verona, viale S. Lazzaro, SR11, viale della Scienza (ripresa percorso regolare).

Saranno sospese le fermate di via Ferreti, S. Agostino, via dell’Industria, via della Meccanica, del Lavoro.

Linea 14 Circolare (Altavilla, Fiera, viale Roma)

Dalle ore 13.30 le corse saranno regolari sino a via della Meccanica, via dell’Industria, viale degli Scaligeri, via dei Montecchi, viale S. Lazzaro, viale Verona, corso san Felice, viale Milano, Stazione FS, viale Roma. Saranno sospese le fermate di via dell’Industria, S. Agostino, Vaccari.

Linee extraurbane

La chiusura di viale Dieci Giugno interesserà le corse della linea E06 Vicenza/Arcugnano/Perarolo/Barbarano che verranno deviate.

Corse 8–10–12 e 26 da Vicenza autostazione: transiterà su viale Venezia, viale Risorgimento, Borgo Berga, a destra su strada del Tormeno, Torri di Arcugnano, a destra sulla SP 88 via Strada Militare, e riprenderà il percorso regolare dalla fermata Arcugnano Celibi.

Corse 13–15–17 da Zovencedo/Perarolo: linea regolare fino alla fermata Arcugnano Celibi, poi transiterà sulla SP 88 via Strada Militare, Torri di Arcugnano, Strada Longara, Riviera Berica con arrivo in autostazione.

Corse 16–22–24 da Vicenza autostazione: sospese.

Corse 19–25–27 da Zovencedo/Perarolo: sospese.

Corsa 20 delle 14.05 Vicenza/Barbarano: effettuerà il percorso su viale Venezia, viale Risorgimento, Borgo Berga, strada del Tormeno, Torri di Arcugnano, Fimon, via Strada del Raposso, e riprenderà il percorso regolare dalla fermata Perarolo.

Tutte le info su https://www.svt.vi.it/it/news/vicenza-2024-10-16.