Asiago protagonista a Formaggio in Villa di Cittadella, dal territorio alla tavola

Dal territorio alla tavola: l’Asiago DOP celebra la filiera corta a Formaggio in Villa

Dall’11 al 14 aprile, a Cittadella (PD), il Consorzio Tutela Formaggio Asiago valorizza artigianalità ed economia locale

Vicenza, 4 aprile 2025 – Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, impegnato a favorire scelte a basso impatto ambientale per contribuire ad un futuro più equo, sceglie Formaggio in Villa, evento dedicato all’eccellenza del mondo caseario in programma a Cittadella (Padova) dall’11 al 14 aprile, per promuovere il valore del formaggio Asiago, simbolo di artigianalità e tradizione, capace di valorizzare il territorio e sostenere l’economia locale.

Nel cuore della sua area di produzione, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago – main sponsor della manifestazione – racconterà l’unicità del formaggio Asiago. Un prodotto vivo, frutto di una lavorazione che combina manualità e tecnica. Ogni litro di latte trasformato in formaggio diventa alimento sano, che genera un impatto positivo sulla salute e sul territorio grazie a una filiera certificata, non delocalizzabile e rispettosa della biodiversità.

Latterie sociali, caseifici cooperativi, malghe e aziende familiari porteranno a Cittadella la loro esperienza affermando la forza di un legame profondo con la tradizione e il luogo d’origine. Latteria Sociale di Castelnovo, Latteria Sociale Villa, Latterie Vicentine, Malga Marcai, Casearia Monti Trentini, Caseificio San Rocco e Caseificio Pennar saranno i testimoni di una storia ricca di sfumature invitando i visitatori a scegliere un prodotto sostenibile, certificato in ogni fase della sua produzione e attento all’ambiente. Questa scelta è stata celebrata lo scorso 1° aprile con “Asiago DOP: la diversità si sente!”, un’avvincente esperienza sensoriale che ha esaltato i profumi e le sfumature della quarta specialità italiana a latte vaccino.

A Formaggio in Villa 2025, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva raccontando il carattere irripetibile della DOP e la sua versatilità, perfetta in ogni momento della giornata: dall’aperitivo, allo snack, dalle ricette della tradizione alle interpretazioni gourmet, sempre sorprendenti negli abbinamenti, in particolare con vino e cocktail.

Due le masterclass in programma per i cheese lovers: sabato 12 aprile alle ore 17:00 , Asiago DOP, vini macerati e in anfora. Un viaggio sensoriale tra aromi profondi e affinità inaspettate, dove naturalità e artigianalità si incontrano in una degustazione guidata. Domenica 13 aprile alle ore 17:00 Asiago DOP, Gin & Tonic un felice percorso che, partendo dai 40 giorni di maturazione fino ai 2 anni di stagionatura, si avvia con le prime sensazioni lattiche, passando attraverso aromi floreali e fruttati per arrivare a note speziate e tostate del formaggio, per scorrere poi verso sentori erbacei e agrumati del gin. Un matrimonio perfetto da degustare e sorseggiare, ideale per un aperitivo o serate con amici.

Informazioni e iscrizioni all’indirizzo: https//www.formaggioinvilla.it