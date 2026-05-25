Comunali 2026, centrodestra avanti a Venezia secondo gli exit poll: sfida aperta nelle grandi città

Urne chiuse alle 15 di oggi per le elezioni comunali che hanno coinvolto circa 750 Comuni italiani. Subito dopo la conclusione del voto è iniziato lo spoglio delle schede, accompagnato dai primi exit poll nelle principali città chiamate al rinnovo dell’amministrazione.

A Venezia il centrodestra risulta in vantaggio con Venturini accreditato tra il 47% e il 51%, mentre Martella, candidato del centrosinistra, si attesterebbe tra il 40% e il 44%.

Situazione favorevole al centrodestra anche a Reggio Calabria, dove Cannizzaro viene dato tra il 64% e il 68%, nettamente avanti rispetto a Battaglia, fermo tra il 21% e il 25%.

A Salerno exploit di Vincenzo De Luca, indicato tra il 56% e il 60%. Più distanti Marenghi per il centrodestra e Lanocita sostenuto da M5S e Avs, entrambi stimati tra il 14% e il 18%.

A Prato il centrosinistra sarebbe avanti con Biffoni tra il 49,5% e il 53,5%, mentre Banchelli per il centrodestra si fermerebbe tra il 26% e il 30%.

Ad Arezzo vantaggio per il candidato del centrodestra Comanducci, stimato tra il 41,5% e il 45,5%, davanti a Ceccarelli del centrosinistra, tra il 32% e il 36%.

A Messina in testa Basile, sostenuto da una lista civica, con una forbice tra il 51% e il 55%, seguito da Scurria del centrodestra tra il 27% e il 31%.

Nella prima giornata di voto l’affluenza nazionale si era attestata al 46,31%. Lo scrutinio proseguirà nelle prossime ore per definire i risultati definitivi delle amministrative 2026.