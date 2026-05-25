CRONACAVENETO
25 Maggio 2026 - 12.03

A4, tamponamento tra auto e furgone a Soave: traffico in difficoltà verso Milano

P.U.
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Mattinata complicata lungo l’autostrada A4, nel tratto dell’Est veronese, a causa di un incidente che ha provocato forti rallentamenti e lunghe code in direzione Milano.

Lo scontro ha coinvolto un’autovettura e un furgone all’altezza del casello di Soave, generando ripercussioni significative sulla circolazione con diversi chilometri di incolonnamenti.

Secondo le prime informazioni, non risultano feriti gravi, ma l’impatto sulla viabilità è stato immediato e consistente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi dell’incidente e il personale ausiliario della società autostradale per la gestione del traffico e la messa in sicurezza della carreggiata.

Le operazioni hanno causato ulteriori rallentamenti nella zona, mentre si lavora per il completo ripristino della normale circolazione.

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