Ragazzo di 15 anni annega nel torrente Guà: recuperato nella notte dai sommozzatori (video)

Dramma nella serata di ieri a Zimella, nel Veronese, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nelle acque del torrente Guà durante un pomeriggio trascorso con alcuni amici.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30, quando è stato segnalato ai Vigili del fuoco un giovane disperso nella zona del vecchio mulino. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava facendo il bagno insieme ad altri coetanei e si era tuffato nel torrente, senza però più riemergere.

Immediatamente sono partite le operazioni di ricerca che hanno coinvolto numerose squadre di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, i soccorritori fluviali arrivati da Verona con un gommone, il nucleo cinofili regionale e i sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del fuoco giunti da Venezia.

Le ricerche sono proseguite per ore fino al tragico ritrovamento. Il corpo del 15enne è stato localizzato intorno alle 23 sul fondale del torrente, a circa due metri di profondità. I sommozzatori hanno quindi provveduto al recupero e al trasporto a riva.

Presenti durante le operazioni anche i Carabinieri, il personale sanitario del Suem 118 e il sindaco del Comune di Zimella.