A Caorle apre il nuovo paradiso delle famiglie: lusso, suite vista mare e 10 mila metri di relax al Cavallino Bianco

Ha aperto ufficialmente le porte il nuovo Il Cavallino Bianco Caorle – Venezia, il Luxury Family Beach Resort 5 stelle lusso affacciato sul mare di Caorle che dal 1° maggio accoglie le prime famiglie in una struttura pensata per trasformare la vacanza in un’esperienza tra benessere, gioco, relax e tempo condiviso.

Il nuovo resort nasce con la filosofia “It’s Family Time – Live it Now”, un concetto che mette al centro la famiglia attraverso spazi progettati per favorire condivisione, libertà e comfort, unendo eleganza e accoglienza in un contesto immerso tra Adriatico e pineta.

La struttura colpisce subito per la luminosità degli ambienti, valorizzata dalle grandi vetrate e dai toni caldi degli interni. Il resort dialoga continuamente con il paesaggio circostante: il rosa delle facciate, il bianco degli archi, il verde della pineta, gli accenti dorati e i materiali naturali contribuiscono a creare un’atmosfera raffinata ma intima.

Cuore dell’ospitalità sono le 101 family suite, ampie da 46 a 118 metri quadrati e tutte dotate di terrazza vista o fronte mare. Le camere sono state progettate per rispondere alle esigenze delle famiglie contemporanee, con spazi separati per adulti e bambini, doppi bagni — uno dei quali pensato appositamente per i più piccoli con accessori baby-friendly e fasciatoio — pantry attrezzata e tecnologie smart.

Di fronte alla struttura si apre la spiaggia privata di 5 ettari insignita della Bandiera Blu, attrezzata con cabanas complete di letti king-size, tavolo, minifrigo, poltroncine, aree gioco e accesso diretto al mare.

Grande attenzione è dedicata anche all’area acquatica, con tre piscine indoor e outdoor riscaldate tra giochi d’acqua, zone relax e spazi all’aperto collegati direttamente alla spiaggia.

Per bambini e ragazzi nasce invece Lino Land, un’area di 750 metri quadrati dedicata al mondo kids e teen. Dalla nursery Baby Lino agli spazi per i più grandi, tutto è pensato per stimolare creatività, autonomia e socialità attraverso giochi, teatro, attività e ambientazioni colorate accompagnate dalla mascotte Lino.

Accanto agli spazi family trovano posto anche ambienti dedicati esclusivamente agli adulti. Il wellness si sviluppa su oltre 4 mila metri quadrati tra piscine riscaldate, beauty farm, saune, aree relax e la rooftop adults-only con Infinity Sky Pool panoramica affacciata sulla pineta e sul mare Adriatico. Al terzo piano trovano spazio anche Lea’s Beauty & Spa, sauna finlandese, biosauna, bagno turco e il Cielo Panorama Pool & Lounge.

La proposta gastronomica comprende tre ristoranti distinti: il Family Restaurant per le famiglie, il Marco Polo – Adults Only Restaurant dedicato a un’esperienza più elegante e tranquilla, e il Ristorante dei Bambini, pensato su misura per i piccoli ospiti.

A completare l’offerta ci sono centro fitness, bike hub per esplorare il territorio, shopping area “La Botega”, garage coperto con 170 posti auto e numerosi servizi studiati per garantire una vacanza senza pensieri.

Il nuovo resort sorge nell’area storica dell’ex Colonia Pordenone, oggi completamente trasformata in un luogo dedicato all’ospitalità family luxury. Un progetto che punta a portare a Caorle una nuova idea di vacanza, capace di unire territorio, natura, eccellenza e benessere.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale Cavallino Bianco Caorle – Venezia