Veneto – Fermato per un controllo stradale: in casa spunta un “magazzino” con 31 kg di hashish. Due arresti

CASTEL D’AZZANO (VR) – Un normale controllo stradale si è trasformato in una maxi operazione antidroga che ha portato al sequestro di oltre 31 chili di hashish e all’arresto di due persone nel Villafranchese.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, quando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Villafranca stavano procedendo al sequestro amministrativo di un motociclo risultato privo di assicurazione. Durante le verifiche, i militari avrebbero notato un comportamento insolitamente nervoso da parte del conducente, un 49enne incensurato.

Un atteggiamento che ha spinto gli operatori ad approfondire i controlli, estendendo la perquisizione all’abitazione dell’uomo, a Castel d’Azzano. Ed è proprio lì che è emerso quello che gli investigatori definiscono un vero e proprio “deposito” di stupefacente: all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 31 chili di hashish.

Le attività di indagine sono poi proseguite in locali attigui all’abitazione, in uso a un 21enne già noto alle forze dell’ordine. Anche in questo caso i carabinieri hanno rinvenuto ulteriore droga: una dose di cocaina e circa mezzo chilo di hashish.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche tre telefoni cellulari, materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e 660 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Informata la Procura, i due uomini sono stati arrestati e condotti nel carcere di Montorio, in attesa dell’udienza di convalida.