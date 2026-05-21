Vicenza – L’ex Cinema Corso rinasce: in arrivo anche 5 alloggi con 10 posti letto per studenti e ricercatori

Nuova vita per l’ex Cinema Corso di Vicenza, destinato a diventare un punto di riferimento per giovani, studenti universitari, ricercatori e mondo della cultura. Il progetto di rilancio dello storico edificio prevede infatti la realizzazione di cinque alloggi con dieci posti letto all’ultimo piano della struttura, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione sostenuto dalla Fondazione Roi e dalla Fondazione Studi Universitari di Vicenza.

L’accordo tra le due fondazioni punta a trasformare il Corso in uno spazio dedicato all’incontro, allo studio, alla creatività e allo scambio di competenze, attraverso la nascita della fondazione “Corso – Culture del Contemporaneo”.

«Sarà un luogo d’incontro. Questo vuol dire aprire ai giovani – spiega Adamo Dalla Fontana, presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza –. Vicenza è una città che ha bisogno di dar loro spazio, perché abbiamo un’attrattività alta, ma spesso non trovano ambienti dove poterla applicare».

Anche la presidente della Fondazione Roi, Francesca Lazzari, sottolinea il valore strategico del progetto: «La collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza rafforza la vocazione universitaria di Vicenza e contribuisce a renderla più attrattiva per docenti, ricercatori e studenti. In questa visione, Corso non sarà soltanto un luogo di ospitalità, ma un ambiente vivo di studio, confronto, lavoro e creatività, aperto alla sperimentazione e allo scambio di competenze».

Nel dettaglio, i cinque alloggi sorgeranno nel grande appartamento all’ultimo piano dell’ex cinema, con conclusione dei lavori prevista entro la fine del 2027. Le unità abitative potranno ospitare complessivamente dieci persone e saranno dotate ciascuna di bagno privato. Previsti anche una sala comune con cucina, una grande terrazza e un ingresso indipendente da stradella del Garofolino.

Gli spazi saranno destinati a soggiorni temporanei per ricercatori, visiting professor, personalità del mondo scientifico e culturale, studenti meritevoli e partecipanti a programmi di scambio accademico.

Dal punto di vista gestionale, la Fondazione Roi metterà a disposizione gli alloggi arredati occupandosi della manutenzione straordinaria, mentre la Fondazione Studi Universitari sosterrà i costi operativi e di gestione ordinaria.

La collaborazione tra le due realtà non si fermerà qui: entrambe parteciperanno infatti a un bando promosso dalla Fondazione Cariverona dedicato a progetti per i giovani e la rigenerazione urbana, candidatura nella quale rientrerà anche il progetto dell’ex Cinema Corso.