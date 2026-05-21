CRONACAVICENZA e PROVINCIA
21 Maggio 2026 - 11.25

Scontro auto-moto sul cavalcavia dei Ferrovieri: traffico in tilt tra viale Verona e Sant’Agostino

Giuseppe Balsamo
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Mattinata di disagi alla circolazione a Vicenza a seguito di un incidente avvenuto intorno alle ore 9 sul cavalcavia Ferreto dei Ferretti, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari che hanno attivato il codice giallo per il motociclista coinvolto, le cui condizioni sono in fase di valutazione. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sul traffico cittadino, con forti rallentamenti e code lungo viale Verona e nella zona dei Ferrovieri–Sant’Agostino, uno dei principali assi di collegamento della città. La circolazione ha subito significativi disagi soprattutto nelle ore di punta del mattino, con inevitabili ripercussioni anche sulle vie limitrofe.

Il traffico è stato progressivamente regolato dagli agenti intervenuti sul posto, mentre si lavora per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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