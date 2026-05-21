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21 Maggio 2026 - 9.37

Maxi operazione dei Carabinieri tra Vicenza e Pisa: arresti per rapine e furti

Giuseppe Balsamo
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Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione dei Carabinieri coordinata dal Comando Provinciale di Vicenza, con interventi tra Veneto e Toscana e attività concentrate in particolare nel Vicentino e nella provincia di Pisa.

L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale di matrice sinta dedito in maniera sistematica a rapine e furti.

Secondo quanto reso noto dagli investigatori, l’operazione mira a disarticolare un gruppo ritenuto radicato e particolarmente attivo nel territorio.

Per il blitz sono stati impiegati circa 100 militari dei Comandi Provinciali di Vicenza e Pisa, supportati dai reparti speciali delle Aliquote di Primo Intervento (API), dalle Squadre Operative di Supporto (SOS) e dalle unità cinofile.

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, i Carabinieri stanno effettuando numerose perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di armi e refurtiva riconducibile all’attività del gruppo criminale.

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno diffusi successivamente dal Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza, nella sede di via Muggia.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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