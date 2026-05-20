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20 Maggio 2026 - 18.56

Moto contro auto: 16enne ferita (FOTO)

REDAZIONE
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THIENE, 20 MAGGIO – Oggi pomeriggio a Thiene alle ore 14:55 circa una giovane 16enne di Carrè, alla guida di una moto, in via Corradini all’altezza della rotatoria con Piazza Martiri della Libertà, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto condotta da uomo 45enne di Roana. A seguito del violento urto la conducente della moto è caduta rovinosamente a terra.  

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del SUEM 118 di Santorso per i soccorsi alla motociclista che veniva trasportata in codice giallo presso l’ospedale di Santorso e 2 pattuglie del consorzio Ne.Vi.

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