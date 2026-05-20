Steroidi venduti in palestra ai bodybuilder: maxi sequestro della Finanza, denunciati trainer e coach

Un traffico di steroidi anabolizzanti nel mondo delle palestre del Rodigino è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Rovigo al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Otto persone sono state denunciate a vario titolo e sono stati sequestrati oltre 1.300 prodotti dopanti tra pasticche, fiale e bustine destinati, secondo l’ipotesi accusatoria, ad appassionati di bodybuilding e frequentatori di palestre della provincia.

Le indagini del Gruppo della Guardia di Finanza di Rovigo hanno individuato due principali centri di distribuzione delle sostanze proibite: una rivendita di integratori sportivi con sede a Villadose, gestita da un personal trainer veneziano di 42 anni attivo in diverse palestre del territorio, e una palestra fitness di Adria amministrata da un coach rodigino di 55 anni.

L’operazione, sviluppata nel corso di diversi mesi, è partita dal monitoraggio di alcune palestre del capoluogo polesano frequentate da culturisti che, secondo gli investigatori, utilizzavano steroidi anabolizzanti per aumentare la massa muscolare e ridurre la fatica degli allenamenti.

Attraverso attività tecniche, osservazioni e pedinamenti, le Fiamme Gialle hanno ricostruito quello che ritengono essere un sistema organizzato di vendita di sostanze dopanti. Nel mirino degli investigatori è finito inizialmente il negozio di integratori di Villadose, dove il titolare, oltre a seguire alcuni bodybuilder come personal trainer, avrebbe fornito anche indicazioni farmacologiche e vere e proprie “consulenze” sull’accrescimento muscolare.

Secondo la Procura, il 42enne è indagato per somministrazione di farmaci o altre sostanze finalizzate ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ed esercizio abusivo della professione medica. Con lui è stato denunciato anche un trentino di 56 anni ritenuto suo collaboratore.

Nel corso delle perquisizioni eseguite nel negozio, nell’abitazione e in altri locali nella disponibilità del personal trainer, i finanzieri hanno sequestrato circa 200 pasticche e 50 tra fiale e bustine di steroidi anabolizzanti di provenienza illecita.

Le successive indagini hanno poi portato gli investigatori fino ad Adria, dove sarebbe stata individuata una seconda base di smistamento all’interno di una palestra fitness. Il gestore, un coach di 55 anni, sarebbe stato rifornito attraverso la stessa filiera utilizzata dal personal trainer di Villadose.

L’uomo è stato fermato durante un controllo mentre rientrava in auto da Roma. All’interno del veicolo i finanzieri hanno trovato diverse scatole contenenti steroidi e anabolizzanti, tra cui nandrolone, per un totale di oltre 850 pasticche e 200 fiale sequestrate. Anche in questo caso, secondo l’ipotesi investigativa, le sostanze erano destinate a bodybuilder del Polesine. Il coach è indagato per ricettazione e somministrazione di sostanze dopanti.

Determinante, per gli investigatori, è stata anche l’analisi degli smartphone sequestrati, che avrebbe confermato l’utilizzo di WhatsApp per organizzare acquisti e consulenze relative all’assunzione dei farmaci.

Tra le sostanze sequestrate figurano composti considerati particolarmente pericolosi se assunti senza controllo medico. La Guardia di Finanza cita l’oxandrolone, che può alterare la coagulazione del sangue, influenzare la glicemia e provocare disturbi del sonno, depressione ed alterazioni cardiache; il nandrolone, associato secondo vari studi al rischio di tumori alla prostata e alla mammella; e lo stanozololo, che potrebbe causare effetti neurotossici e aumentare il rischio di neurodegenerazione.

Oltre ai presunti organizzatori del traffico, sono stati denunciati anche cinque bodybuilder che, secondo l’accusa, utilizzavano sostanze anabolizzanti. Alcuni di loro, durante gli interrogatori, avrebbero inoltre fornito dichiarazioni false nel tentativo di coprire le responsabilità del personal trainer, finendo così indagati anche per favoreggiamento personale.