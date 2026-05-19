Veneto – Travolto da un tir in manovra in un parcheggio: muore camionista

SAN BONIFACIO, 19 MAGGIO – Un camionista bosniaco di 44 anni è morto dopo essere stato travolto da un autoarticolato in manovra. L’incidente è avvenuto ieri sera a San Bonifacio (Verona), in un’area di parcheggio a poca distanza dal casello dell’autostrada A4 Milano-Venezia. La vittima, da quanto si è appreso, ha riportato traumi fatali da schiacciamento dal mezzo pesante, guidato da un cittadino croato, che sarà indagato per omicidio stradale. I sanitari del Suem 118 hanno potuto solo constatare il decesso del 44enne, residente in Slovenia. I rilievi sull’incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri di San Bonifacio. ANSA VENETO