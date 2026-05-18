Camion sbanda davanti a Villa Cordellina Lombardi: abbattuti capitello e statua settecenteschi, scatta il restauro urgente

Momenti di forte preoccupazione nelle scorse ore a Villa Cordellina Lombardi, prestigiosa sede di rappresentanza della Provincia di Vicenza, dove un camion in transito ha perso il controllo causando gravi danni a un manufatto storico del Settecento (sotto: le foto).

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava percorrendo via Lombardi quando avrebbe sbandato, con il telo del cassone che ha agganciato un capitello di una colonna. L’urto ha provocato il distacco della struttura e la caduta della statua soprastante.

L’episodio non ha interessato l’ingresso principale della villa, ma un cancello laterale del parco ovest. Nonostante ciò, il danno viene definito significativo per il valore storico e artistico dell’opera coinvolta.

Dai rilievi emerge inoltre che il tratto stradale è soggetto a divieto di transito per i mezzi pesanti e che il camion non sarebbe stato autorizzato a circolare nella zona.

La macchina dei soccorsi e della tutela del bene si è attivata immediatamente: la Provincia di Vicenza, insieme alla Polizia Locale di Montecchio Maggiore, ha disposto un intervento urgente di messa in sicurezza. Nel primo pomeriggio una ditta specializzata è intervenuta con una gru per rimuovere i frammenti pericolanti e stabilizzare l’area, operando dall’interno della villa per motivi di sicurezza.

Le operazioni si sono concluse in giornata e la viabilità su via Lombardi è tornata regolare senza restrizioni.

Ora gli uffici tecnici provinciali lavoreranno insieme alla Soprintendenza per definire il percorso di restauro del capitello e della statua settecentesca danneggiata.

Intanto, la Provincia avvierà anche le procedure per il risarcimento dei danni non appena verrà formalizzata la relazione della Polizia Locale.

Sull’accaduto è intervenuto il presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, che ha espresso rammarico per quanto successo, ricordando gli investimenti in corso sul complesso e sottolineando la necessità di rispettare le regole di transito per tutelare il patrimonio storico.