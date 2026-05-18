CRONACAVENETO
18 Maggio 2026 - 14.56

Veneto – Paura nella zona industriale: incendio in un’azienda di rifiuti elettronici nel Veneziano

G. B.
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Attimi di tensione nella zona industriale di Fossò, nel Veneziano, dove un incendio è divampato all’esterno di un’azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti elettronici.

Le fiamme hanno interessato materiale elettrico contenuto all’interno di alcuni vasconi presenti nell’area dell’impianto. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri e le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, concludendosi soltanto nella notte.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Mira, supportate dal personale arrivato da Mestre con autobotte e autoscala.

I pompieri hanno lavorato a lungo per contenere il rogo, evitare la propagazione delle fiamme e mettere in sicurezza l’intera area interessata dall’incendio.

Fortunatamente non si registrano persone ferite o coinvolte.

Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato il rogo.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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