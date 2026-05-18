CRONACAVENETO
18 Maggio 2026 - 14.54

Incidente sul lavoro in cantiere: operaio ferito e recuperato con l’autoscala dei vigili del fuoco

Giuseppe Balsamo
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Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi a Istrana, nel Trevigiano, dove un operaio è rimasto ferito durante un incidente avvenuto all’interno di un cantiere.

L’allarme è scattato intorno alle 11.10 di lunedì 18 maggio, quando la Sala Operativa dei vigili del fuoco di Treviso ha ricevuto la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti rapidamente i pompieri del distaccamento di Castelfranco Veneto, supportati dall’autoscala inviata dalla sede centrale di Treviso.

Una volta raggiunto il cantiere, i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del Suem 118 per prestare le prime cure e stabilizzare il lavoratore ferito.

Per consentire il recupero in sicurezza dell’operaio è stata utilizzata l’autoscala attrezzata con una barella montata sul cestello. Il ferito è stato quindi evacuato dall’area del cantiere e trasferito in una zona sicura per le successive operazioni di soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto e il personale dello Spisal, che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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