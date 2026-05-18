Veneto – Moto fuori strada: due giovani mantovani feriti, una 25enne recuperata nella scarpata

Incidente nel tardo pomeriggio di domenica 17 maggio a Caprino Veronese, dove una moto è uscita di strada lungo un tratto asfaltato causando il ferimento di due giovani mantovani.

L’allarme è scattato attorno alle 17.30, quando la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso alpino di Verona dopo la fuoriuscita del mezzo dalla carreggiata.

Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino e speleologico Veneto, una delle due persone a bordo è stata sbalzata oltre il guardrail, finendo in una scarpata sottostante per alcuni metri. Una squadra del Soccorso alpino, impegnata poco distante in un’attività di addestramento, ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente.

All’arrivo dei soccorritori, il personale sanitario stava già assistendo il conducente della moto, un ragazzo di 27 anni rimasto sul ciglio della strada. Più articolato il recupero della passeggera, una giovane di 25 anni precipitata per circa sette metri sotto il livello della carreggiata.

I tecnici del Soccorso alpino hanno collaborato con i sanitari nelle operazioni di immobilizzazione e recupero della donna, successivamente trasportata in ambulanza all’ospedale di Peschiera del Garda. Il 27enne è stato invece trasferito con l’elicottero di Verona Emergenza nello stesso ospedale.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.