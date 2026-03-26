Meteo, vento forte e neve a bassa quota: ancora allerta su montagne e Pedemontana veneta

Prosegue la fase di maltempo sul Veneto, con vento intenso e neve a quote relativamente basse. Il bollettino meteo regionale segnala per il pomeriggio e la sera di oggi, giovedì 26 marzo, e per tutta la giornata di venerdì 27, la presenza di venti spesso forti in quota dai quadranti settentrionali, accompagnati da raffiche di Foehn in diverse valli e, a tratti, anche sulla fascia pedemontana.

Alla luce delle previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di “Attenzione” per vento forte a partire dalle ore 14.00 di oggi fino alla mezzanotte di venerdì 27 marzo. L’avviso riguarda in particolare le aree montane e pedemontane, ma non si esclude un possibile aggravamento locale: la fase potrà infatti essere elevata a “Pre-allarme” o “Allarme” in base all’intensità effettiva dei fenomeni.

Sul fronte neve, il Centro Valanghe di Arabba ha emesso un bollettino sperimentale valido fino a sabato 28 marzo, indicando nevicate con quota compresa tra i 700 e i 1000 metri. Le aree interessate includono Alto Agordino, Medio-Basso Agordino, Cadore-Comelico, Dolomiti Ampezzane, oltre alle Prealpi Bellunesi, Vicentine e Veronesi.

Una situazione che conferma il ritorno di condizioni pienamente invernali in montagna, con possibili disagi legati sia al vento che alle nevicate, soprattutto nelle zone più esposte.