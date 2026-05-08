Cinema a 4 euro a Vicenza e provincia: tornano “I Martedì al Cinema” con grandi film e anteprime da non perdere

Nuovo appuntamento martedì 12 maggio a Vicenza e provincia con “I Martedì al Cinema”, l’iniziativa che riporta il pubblico nelle sale aderenti con il biglietto a soli 4 euro. Un nuovo ciclo di proiezioni che rinnova l’invito a vivere il cinema come esperienza collettiva, accessibile e di qualità, valorizzando il ruolo delle sale del territorio come luoghi di incontro, cultura e comunità.

Il progetto è promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS, con l’obiettivo di accompagnare il pubblico alla scoperta del cinema contemporaneo e di rafforzare il legame tra spettatori e sale cinematografiche.

Cinema Odeon: sei film in programma tra thriller, classici e grandi ritorni

A Vicenza il Cinema Odeon propone una programmazione particolarmente ricca con ben sei titoli in cartellone.

Si parte alle 16.00 con “Illusione” (Italia, Belgio, 2025) di Francesca Archibugi. Il film segue la vicenda di Rosa Lazar, una sedicenne moldava trovata gravemente ferita in un fosso nella periferia di Perugia. Nonostante le violenze subite, la ragazza sembra incapace di raccontare la verità su quanto accaduto. La sostituta procuratrice Cristina Camponeschi e lo psicologo Stefano Mangiaboschi si trovano così coinvolti in un’indagine tra traffici internazionali, fragilità psicologiche e segreti inquietanti.

Alle 16.30 spazio alla versione originale sottotitolata di “Manas – Sorelle” (Brasile, 2024) di Marianna Brennand Fortes. Ambientato sull’isola di Marajó, nel cuore dell’Amazzonia, il film racconta la storia di Marcielle, adolescente costretta a confrontarsi con una realtà fatta di abusi e violenza, nel tentativo di trovare insieme alla sorella una nuova possibilità di vita.

Alle 18.00 arriva “Michael” (USA, 2026) di Antoine Fuqua, dedicato alla vita di Michael Jackson: dagli esordi nei Jackson Five fino alla consacrazione mondiale come artista e performer rivoluzionario.

Alle 18.15 nuova proiezione in versione originale sottotitolata con “Dom” (Italia, Bosnia-Erzegovina, 2025) di Massimiliano Battistella. Protagonista Mirela, bosniaca quarantenne che torna a Sarajevo per affrontare il proprio passato e intraprendere un viaggio emotivo alla ricerca della madre e della propria identità.

Sempre in versione originale sottotitolata, alle 20.30, arriva il grande classico “Quando la moglie è in vacanza” (USA, 1955) di Billy Wilder. In una torrida estate newyorkese del 1955, Tom Ewell fantastica sulla sensuale vicina interpretata da Marilyn Monroe, in una delle commedie più iconiche della storia del cinema.

Alle 20.45 si chiude con “Il diavolo veste Prada 2” (USA, 2026) di David Frankel, sempre in versione originale sottotitolata. Miranda Priestly torna ad affrontare le trasformazioni del mondo editoriale e della moda, tra crisi della carta stampata, nuove sfide professionali e riflessioni personali sul proprio futuro.

Spazio Nuovo Roma: romanticismo e grandi ritorni

Le proiezioni allo Spazio Nuovo Roma iniziano alle 14.00 con “Illusione” di Francesca Archibugi.

Alle 16.00 spazio alla commedia romantica “L’amore sta bene su tutto” (Italia, 2026) di Giampaolo Morelli, intreccio di storie, malintesi e seconde occasioni dove l’amore riesce a cambiare profondamente la vita dei protagonisti.

Ultimo titolo della giornata, alle 17.50, “Il diavolo veste Prada 2” di David Frankel.

In provincia: Bassano, Dueville e Marano Vicentino protagoniste

Al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa doppia proiezione, alle 17.25 e alle 20.00, per “L’attachement – La tenerezza” (Francia, Belgio, 2024) di Carine Tardieu. Il film racconta nuove forme di famiglia attraverso le vite di un giovane padre single, una bibliotecaria femminista e un bambino alla ricerca del proprio equilibrio affettivo.

Il Cinema Busnelli di Dueville propone invece, alle 15.30 e alle 20.45, “A cena con il dittatore” (Spagna, Francia, 2025) di Manuel Gómez Pereira. Ambientato nella Spagna franchista del 1939, il film intreccia tensione storica e ironia attorno a un banchetto organizzato per il generale Franco, mentre un gruppo di cuochi prigionieri prepara segretamente la fuga.

Infine il Multisala Starplex di Marano Vicentino porta sul grande schermo, alle 18.35 e alle 21.15, “Pecore sotto copertura” (Irlanda, Gran Bretagna, Germania, USA, 2026) di Kyle Balda. Una divertente avventura animata in cui un gruppo di pecore detective indaga su un misterioso incidente nella fattoria.

Biglietti a 4 euro: dove trovare il programma completo

Ogni settimana sarà possibile consultare la programmazione aggiornata sul sito di AGIS Triveneto e sulla pagina Facebook ufficiale.

Il costo del biglietto è di 4 euro. Nel caso dei multisala è consigliato verificare preventivamente quali proiezioni aderiscono all’iniziativa. La prenotazione dei posti resta a discrezione delle singole sale.

Informazioni e contatti

Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

Email: agis3ve@agistriveneto.it

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