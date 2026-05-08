Moschea a Noventa Vicentina? Il Comune chiarisce: ‘Nessun progetto, nessuna pratica in corso’

Torna al centro dell’attenzione pubblica la questione dei luoghi di culto a Noventa Vicentina, dopo alcune segnalazioni e interrogativi sollevati da cittadini in merito alla possibile presenza o ampliamento di spazi destinati a funzioni religiose.

L’Amministrazione comunale ha diffuso un comunicato per fare chiarezza sulla situazione, precisando innanzitutto di essere a conoscenza della presenza dell’associazione culturale “Centro Culturale Islamico Asonna”, insediata in uno stabile di via dell’Arti da circa vent’anni. Al momento del suo insediamento, viene ricordato, la struttura era stata ritenuta urbanisticamente compatibile con la destinazione dell’area, nel rispetto della normativa vigente.

Rispetto alle segnalazioni arrivate da alcuni residenti su un possibile ampliamento degli spazi utilizzati dall’associazione, il Comune chiarisce che tali circostanze non risultano verificabili dagli uffici comunali. Questo perché eventuali compravendite e locazioni tra soggetti privati rientrano nella libera contrattazione disciplinata dal Codice Civile e non sono soggette a controllo preventivo da parte dell’Ente.

L’Amministrazione sottolinea inoltre che eventuali variazioni di proprietà o di utilizzo degli immobili vengono a sua conoscenza solo tramite comunicazioni dirette degli interessati oppure attraverso pratiche edilizie o amministrative presentate agli uffici competenti. Nel caso specifico, viene precisato, non risultano al momento pratiche o richieste in corso.

Sul fronte delle eventuali criticità segnalate da cittadini — come situazioni di disagio, assembramenti o problemi legati alla viabilità e alla sicurezza — il Comune invita a rivolgersi alle autorità competenti, come Polizia Locale e Carabinieri. L’Amministrazione assicura comunque di trasmettere tempestivamente ogni segnalazione ricevuta agli organi preposti, anche quando informale.

Nel comunicato viene inoltre richiamato il principio secondo cui la destinazione d’uso di un immobile utilizzato come sede di un’associazione culturale, qualora venga esercitata in modo difforme rispetto a quanto autorizzato, può essere oggetto di verifiche sotto il profilo urbanistico, della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Il testo ricorda anche che libertà di culto e diritto di associazione sono principi fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana, che devono però essere esercitati nel rispetto della legge, della sicurezza pubblica e delle libertà altrui.

Infine, l’Amministrazione comunale invita i cittadini a segnalare eventuali situazioni ritenute poco chiare alle autorità competenti, evitando però la diffusione di allarmismi o l’uso improprio dei social network, che possono generare tensioni non giustificate.

Nel caso di Noventa Vicentina, il Comune ribadisce che continuerà a operare nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, collaborando con le forze dell’ordine e gli enti preposti per garantire il rispetto delle norme e la serenità della comunità. Qualora emergessero irregolarità, sarà compito delle autorità intervenire secondo legge.