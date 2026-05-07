Pojana Maggiore, pubblicato l’avviso per la gestione della palestra dell’ex scuola: nasce il progetto “Collettivo Creativo”

È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione del soggetto gestore della palestra dell’ex Scuola Elementare “Suor Olga Gugelmo” a Pojana Maggiore, bene pubblico che sarà al centro del progetto “Collettivo Creativo: la Palestra delle Idee”, iniziativa di rigenerazione urbana e innovazione sociale destinata a trasformare lo spazio in un polo multifunzionale per la comunità.

Il progetto è finanziato nell’ambito del bando ANCI per l’assegnazione di spazi e immobili pubblici a giovani under 35 (II edizione) ed è co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, a valere sul Fondo per le Politiche Giovanili 2023 (CUP F22E25000170005).

Promosso dall’Unione dei Comuni del Basso Vicentino, il progetto punta a riqualificare e valorizzare uno spazio già oggetto di interventi di recupero, oggi moderno, accessibile e immerso in un contesto verde già frequentato dalla cittadinanza. L’obiettivo è trasformarlo in un laboratorio permanente di idee, cultura e opportunità.

Attraverso l’avviso pubblico si ricerca un soggetto gestore, profit o non profit, con una forte componente giovanile under 35, capace di sviluppare un modello sostenibile e ad alto impatto sociale, in grado di attivare reti territoriali e coinvolgere attivamente la comunità locale.

Il progetto si articola lungo tre direttrici principali: attività culturali e inclusione sociale, sport ed educazione ambientale, accompagnamento all’imprenditorialità giovanile e valorizzazione del territorio. L’intento è non solo offrire servizi, ma generare processi, connessioni e nuove opportunità per i giovani.

Il contributo complessivo previsto è pari a 63.000 euro per una durata di 18 mesi. Il soggetto selezionato dovrà presentare una proposta completa comprensiva di business plan, cronoprogramma e piano economico-finanziario, dimostrando capacità organizzativa, sostenibilità e attitudine alla collaborazione con il territorio.

“Con questo avviso compiamo un passo decisivo verso un modello di amministrazione condivisa che mette al centro i giovani e il valore degli spazi pubblici”, ha dichiarato Fabrizio Ceccato, presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino. “Collettivo Creativo non è solo un progetto, ma una visione: trasformare luoghi in opportunità, idee in impresa, comunità in energia generativa”.

Sulla stessa linea il sindaco di Pojana Maggiore, Paola Fortuna, che sottolinea come l’intervento rappresenti un investimento strategico per restituire valore al territorio e offrire prospettive concrete alle nuove generazioni.

Le candidature dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino. La selezione avverrà tramite procedura comparativa basata su qualità progettuale, impatto territoriale, esperienza dei proponenti e sostenibilità economica.

Con “Collettivo Creativo: la Palestra delle Idee” prende forma un modello che unisce rigenerazione urbana, politiche giovanili e sviluppo locale, con l’ambizione di costruire un futuro più inclusivo e partecipato per l’intero territorio.