Incendio in un condominio disabitato a Vicenza: due persone assistite

Giuseppe Balsamo, redazione web

VICENZA – Momenti di allarme nella serata di ieri in via dei Capuleti 2, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un condominio disabitato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando che il rogo si propagasse alle strutture vicine. Durante le operazioni di spegnimento sono stati individuati all’interno dell’edificio due individui senza fissa dimora.

I due sono stati affidati alle valutazioni del personale sanitario intervenuto con i mezzi di emergenza, ma non è emersa alcuna necessità di ricovero ospedaliero: entrambi sono stati giudicati in buone condizioni generali e non hanno riportato conseguenze tali da richiedere ulteriori cure.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio, al momento non ancora definite. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.