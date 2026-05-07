Valdagno: straniero in hotel distrugge la hall, aggredisce il gestore e viene bloccato dai Carabinieri

Valdagno (Vicenza) – Intervento dei carabinieri lunedì 4 maggio 2026 all’interno di un hotel di Valdagno, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha dato in escandescenze, danneggiando gli arredi della hall e aggredendo il gestore della struttura prima di essere immobilizzato dai Carabinieri.

Tutto ha avuto inizio quando alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Valdagno è giunta una chiamata al 112 per segnalare una persona molesta e aggressiva all’interno dell’albergo.

Sul posto è intervenuta rapidamente una pattuglia della Stazione di Recoaro Terme, supportata da un equipaggio del Radiomobile. Una volta entrati nella struttura, i militari hanno trovato un uomo di 30 anni, di origine brasiliana e già noto alle forze dell’ordine, in forte stato di agitazione psicofisica.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva fatto irruzione nell’atrio dell’hotel iniziando a mettere a soqquadro la hall, danneggiando suppellettili e creando panico tra i clienti presenti.

L’aggressione al gestore e il caos nella struttura

Nel tentativo di riportare la calma, il gestore dell’hotel è intervenuto personalmente, ma è stato aggredito fisicamente dall’uomo. L’albergatore ha riportato fortunatamente solo lievi escoriazioni, senza conseguenze gravi.

La situazione è rapidamente degenerata fino all’arrivo dei militari, che hanno faticato a contenere l’uomo prima di riuscire a bloccarlo e riportarlo alla calma.

Il fermo e gli accertamenti

Una volta immobilizzato, il 30enne è stato accompagnato presso la Compagnia Carabinieri di Valdagno per gli accertamenti di rito. Dai controlli è emerso che il soggetto era già sottoposto a daspo urbano con divieto di accesso alle strutture ricettive, misura che risulta quindi violata.

Nonostante le verifiche, l’uomo non ha fornito spiegazioni plausibili per il comportamento tenuto durante l’episodio.

Al termine delle procedure, il soggetto è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza con le accuse di:

violazione del daspo urbano

danneggiamento

lesioni personali

resistenza a pubblico ufficiale

di Giuseppe Balsamo