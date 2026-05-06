CRONACAVENETO
6 Maggio 2026 - 17.51

Condannato per violenza sessuale su 4 adolescenti: latitante ritrovato a Noventa Padovana

REDAZIONE
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6 MAGGIO, NOVENTA PADOVANA –

Era stato condannato a quasi 20 anni di carcere per violenza sessuale aggravata su 4 ragazze adolescenti minorenni ma si era reso irreperibile. L’uomo, un 67 romeno che faceva il fotografo e aveva abusato delle minorenni proprio nel suo studio, è stato rintracciato a Noventa Padovana dove è stato arrestato dai carabinieri. Il 67enne era destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso ad aprile in Romania e su di lei pesa una condanna a 19 anni e 4 mesi di carcere. Ora è al Due Palazzi in attesa di estradizione.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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