Condannato per violenza sessuale su 4 adolescenti: latitante ritrovato a Noventa Padovana

6 MAGGIO, NOVENTA PADOVANA –

Era stato condannato a quasi 20 anni di carcere per violenza sessuale aggravata su 4 ragazze adolescenti minorenni ma si era reso irreperibile. L’uomo, un 67 romeno che faceva il fotografo e aveva abusato delle minorenni proprio nel suo studio, è stato rintracciato a Noventa Padovana dove è stato arrestato dai carabinieri. Il 67enne era destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso ad aprile in Romania e su di lei pesa una condanna a 19 anni e 4 mesi di carcere. Ora è al Due Palazzi in attesa di estradizione.