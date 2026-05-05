New York, ritrovata l’ex modella di Montagnana Elisabetta Tai Ferretto scomparsa per 13 giorni. Aveva denunciato Epstein

È durata circa due settimane la scomparsa di Elisabetta Tai Ferretto, 50 anni, originaria di Montagnana in provincia di Padova e residente da oltre vent’anni a New York. La donna, ex modella e oggi attiva anche nel settore immobiliare, era sparita dal 22 aprile scorso, facendo scattare l’allarme tra familiari e autorità.

La 50enne vive stabilmente negli Stati Uniti dal 2001 e negli anni aveva lavorato nel mondo della moda. Proprio fino a pochi giorni prima della scomparsa i contatti con la famiglia erano quotidiani, soprattutto con la madre. Poi, improvvisamente, il silenzio: telefonate senza risposta e canali social non più accessibili.

La famiglia, preoccupata per l’assenza anomala, ha presentato denuncia di scomparsa alla Procura di Rovigo, che ha aperto un fascicolo trattandosi di una cittadina italiana all’estero. La segnalazione è stata successivamente trasmessa al Ministero degli Affari Esteri, attivando la cooperazione internazionale con le autorità statunitensi.

Secondo quanto ricostruito, nei primi giorni di aprile la donna era rientrata temporaneamente in Veneto per far visita ai familiari, prima di tornare negli Stati Uniti. È stato proprio dopo il rientro a New York che si sono persi i contatti.

Le ricerche, avviate tramite i canali diplomatici e di cooperazione internazionale, si sono concluse con il ritrovamento della donna negli Stati Uniti. Elisabetta Tai Ferretto è stata rintracciata a New York ed è risultata in buone condizioni di salute. La notizia è stata comunicata oggi ai familiari dai carabinieri della Compagnia di Este.

Il suo nome era stato in passato associato anche al caso di Jeffrey Epstein: secondo quanto riportato dai media statunitensi, sarebbe stata tra le persone che avevano denunciato episodi avvenuti anni prima, raccontando di essere stata avvicinata nell’ambiente della moda e di aver vissuto un’esperienza che aveva poi portato a una sua fuga.

Dopo giorni di apprensione e indagini, la vicenda si chiude quindi con un esito positivo: la donna è stata ritrovata e sta bene.