Bibione, donna precipita dal quarto piano: indagini in corso

AGGIORNAMENTO

Si arricchisce di nuovi elementi la tragedia avvenuta nella mattinata di martedì 5 maggio a Bibione, dove una donna è stata trovata senza vita nei pressi di un condominio in via Andromeda.

La vittima è una 52enne residente in provincia di Udine, arrivata nella località balneare insieme al marito per sistemare l’appartamento di proprietà in vista della stagione estiva. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe precipitata dal quarto piano dello stabile, morendo sul colpo.

A lanciare l’allarme erano stati alcuni passanti, che avevano notato il corpo a terra in una zona appartata dietro l’edificio. Sul posto erano intervenuti tempestivamente i soccorsi, con automedica e ambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Al momento della caduta il marito non si trovava in casa: è rientrato poco dopo ed è stato informato dell’accaduto, reagendo con disperazione. Come da prassi, l’uomo è stato ascoltato dai carabinieri.

Le indagini sono ora in corso per chiarire la dinamica dei fatti. Gli investigatori non escludono alcuna pista: tra le ipotesi al vaglio ci sono un incidente domestico oppure un gesto volontario.

La salma è stata trasferita in obitorio e, al momento, non è stato ancora rilasciato il nulla osta per i funerali, in attesa degli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria.

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Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 5 maggio, a Bibione, dove una donna di circa 50 anni è stata trovata morta in una zona appartata di via Andromeda, dietro un edificio residenziale.

L’allarme è scattato intorno alle 10, quando alcuni passanti hanno notato il corpo della donna a terra, privo di sensi. Immediata la chiamata al Numero Unico di Emergenza, con la gestione dell’intervento affidata alla centrale operativa Sores di Palmanova.

Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi: un’automedica da Lignano Sabbiadoro e un’ambulanza da Latisana. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la donna, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare con certezza la vittima. Al momento, l’ipotesi principale è quella di un malore improvviso che non avrebbe lasciato scampo alla donna.

Le indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio della vicenda.