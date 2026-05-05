Francia, riprendono gli scavi nel “cimitero” del serial killer Émile Louis: attese nuove scoperte dopo anni di misteri

Le ricerche stanno per ripartire in uno dei luoghi più inquietanti della cronaca nera francese. Dal prossimo 18 maggio riprenderanno gli scavi nei boschi di Rouvray, nella regione della Yonne, indicati come il possibile “cimitero” del serial killer Émile Louis. L’annuncio è arrivato dalla procura di Auxerre, che ha fissato in circa due settimane la durata delle nuove operazioni.

Le indagini erano state interrotte nel maggio 2025 dopo la morte accidentale di un agente di polizia, colpito da un macchinario durante i lavori sul sito. Una sospensione lunga, che ora viene revocata anche per la forte pressione dei familiari delle vittime, da anni in attesa di risposte. «La richiesta è stata fortissima – ha spiegato l’avvocato Didier Seban – e non ho dubbi che emergeranno nuovi elementi».

Il caso resta tra i più oscuri della storia criminale francese. Émile Louis, soprannominato il “Macellaio della Yonne”, è stato condannato all’ergastolo nel 2004 per stupri e omicidi di sette giovani donne scomparse tra il 1975 e il 1979. Le vittime erano tutte disabili e affidate ai servizi sociali. Lo stesso Louis aveva indicato i boschi di Rouvray, vicino ad Auxerre, come luogo di sepoltura.

Nonostante anni di ricerche, però, solo due dei corpi sono stati ritrovati. E il sospetto è che il terreno nasconda ancora resti umani e prove decisive.

Negli ultimi anni, alcuni ritrovamenti hanno riacceso l’attenzione sul sito: nel 2018 è stato scoperto il cranio di una possibile ottava vittima. Nell’autunno del 2024 sono emersi la suola di una scarpa con tacco, frammenti di stoffa e un indumento. Nel maggio 2025, poco prima dello stop, erano state dissotterrate due scarpe e una bicicletta, probabilmente femminili e risalenti all’epoca dei delitti.

Elementi che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere collegati alle vittime mai ritrovate. Con la ripresa degli scavi, l’obiettivo è proprio quello di fare luce definitiva su uno dei capitoli più inquietanti ancora irrisolti, dando finalmente risposte alle famiglie dopo quasi mezzo secolo.