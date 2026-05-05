Vicenza, svolta sui parcheggi: firmata la concessione fino al 2031, cosa cambia per 3.982 stalli e nuovi sistemi digitali

A Vicenza cambia la gestione della sosta urbana. È stato firmato a Palazzo Trissino il nuovo contratto di concessione tra il Comune e il raggruppamento guidato da Municipia insieme a Gestopark Srl. Alla firma erano presenti il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller e l’amministratore delegato di Municipia Stefano De Capitani.

Il nuovo contratto chiude un lungo percorso di transizione che ha portato al cambio di gestore dopo la gara del 2022, con subentro del secondo classificato. «È stato un percorso molto complicato – ha spiegato il sindaco Possamai – ma ora possiamo guardare al futuro con fiducia. Serviranno tempi tecnici per i nuovi investimenti, ma il gestore intende portarli avanti in modo completo».

Sulla stessa linea l’assessore Spiller, che ha sottolineato come gli ultimi mesi abbiano permesso di risolvere le criticità ereditate dalla precedente gestione. Tra le novità annunciate, la sostituzione integrale degli impianti a sbarra dei parcheggi cittadini e l’introduzione di strumenti digitali per raccogliere e analizzare i dati sulla mobilità. «Dati fondamentali per migliorare la gestione della città», ha spiegato.

Per De Capitani la nuova concessione segna un cambio di approccio: non solo gestione dei parcheggi, ma costruzione di un sistema integrato e digitale della mobilità urbana, in grado di supportare le politiche del Comune e migliorare i servizi ai cittadini.

Il contratto avrà durata fino al 31 agosto 2031, per un valore complessivo stimato di circa 30,8 milioni di euro. Il piano prevede investimenti per circa 1,2 milioni destinati all’ammodernamento degli impianti e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche.

Il sistema riguarderà 3.982 stalli a pagamento, 570 posti per residenti, 1.721 posti in parcheggi automatizzati, oltre a parcheggi di interscambio e servizi di mobilità dolce come le ciclostazioni BiciPark.

Negli ultimi mesi Municipia ha già gestito la fase di transizione assicurando la continuità del servizio e intervenendo su sicurezza, illuminazione, pulizia e decoro. In questi giorni è stata riattivata e ampliata la ciclostazione BiciPark presso la stazione ferroviaria.

Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori sviluppi: digitalizzazione completa dei processi, attivazione dell’app “Vicenza Sosta”, strumenti di monitoraggio in tempo reale e manutenzione proattiva degli impianti. Il Comune avrà inoltre accesso a dashboard con dati aggiornati su incassi e servizi, per un controllo costante della concessione.