100 anni della Fusari di Altavilla, Rucco: “Ha contribuito in modo decisivo alla crescita della comunità”

Venezia, 4 maggio 2026 – Le celebrazioni per il centenario della scuola materna Fusari di Altavilla Vicentina sono state presentate oggi nella sala stampa “Oriana Fallaci” di Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, amministratori e rappresentanti della scuola per raccontare un secolo di storia educativa profondamente radicata nel territorio.

All’incontro erano presenti il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Francesco Rucco (Fratelli d’Italia), il presidente della Fondazione scuola materna Fusari Mirko Vigolo, il sindaco di Altavilla Vicentina Rossella Zatton e il regista Matteo Pagliarusco, autore del documentario “Cento anni di Scuola Fusari, 1926-2026”.

“Non sono tante le scuole che possono vantare un traguardo di questo tipo – ha sottolineato Rucco –. Si tratta di una scuola materna che ha formato generazioni di cittadini di Altavilla Vicentina, un’eccellenza sostenuta anche dall’amministrazione comunale. Le celebrazioni si sviluppano lungo tutto l’anno con una serie di eventi già avviati, tra cui la visita del sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, che ha rappresentato un momento di grande valore istituzionale e di riconoscimento del ruolo educativo della scuola dell’infanzia”.

Il sindaco Rossella Zatton ha evidenziato il forte legame tra la comunità e l’istituto: “Celebrare questo centenario è per noi motivo di orgoglio. La scuola Fusari è una realtà che ha attraversato momenti di crescita e difficoltà, sempre superati grazie all’impegno di chi vi lavora ogni giorno. Come amministrazione continueremo a sostenerla, anche sul piano gestionale e strutturale, perché la collaborazione è fondamentale per il suo futuro”.

Molto sentito anche l’intervento del presidente della Fondazione, Mirko Vigolo, che ha ricordato le origini della scuola: “Nata nel 1926 grazie alla donazione della famiglia Fusari, la scuola ha rappresentato un punto di riferimento costante per la comunità. Abbiamo raggiunto i cento anni con l’impegno di insegnanti, personale, volontari e amministratori, e intendiamo celebrare questo traguardo con una serie di iniziative che coinvolgono tutta la cittadinanza”.

Tra gli appuntamenti principali figurano l’invito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la visita del sottosegretario Frassinetti e un’udienza con il Santo Padre Leone XIV, durante la quale è stata consegnata una rappresentanza di doni realizzati dai bambini. Il 15 maggio sarà presentato il documentario sulla storia della scuola, il 5 giugno si terrà una festa di fine anno scolastico dedicata al racconto del secolo di attività attraverso costumi e rappresentazioni, mentre il 31 ottobre è previsto un ulteriore momento celebrativo in occasione della data ufficiale di inaugurazione del 1926.

“Non si tratta solo di raccontare la storia di una scuola – ha spiegato Matteo Pagliarusco, regista del documentario – ma di ripercorrere un secolo di vita della comunità di Altavilla Vicentina, attraverso un’istituzione che ha rappresentato un punto fermo anche nei momenti più difficili della storia locale. Il lavoro non è stato solo archivistico, ma profondamente umano e collettivo”.

Le celebrazioni proseguiranno per tutto il 2026, con l’obiettivo condiviso di valorizzare un’istituzione che, come sottolineato più volte, ha contribuito in modo decisivo alla crescita educativa e sociale del territorio.