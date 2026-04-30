Altopiano – Incendio in abitazione: danni ingenti, una persona intossicata e ricoverata

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Contrada Sambugari, nel comune di Gallio (Vicenza), per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione privata di tre piani.

Sul posto sono arrivate le squadre del distaccamento di Asiago, che hanno lavorato per contenere le fiamme ed evitare che il rogo si estendesse all’intera struttura. L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere l’incendio, sebbene il primo piano dell’edificio abbia riportato danni ingenti.

Durante le operazioni, una persona è rimasta intossicata dai fumi ed è stata soccorsa dal personale sanitario del SUEM. Il ferito è stato successivamente trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi e gli accertamenti di competenza.

Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco, che stanno effettuando le verifiche necessarie per ricostruire l’origine del rogo.