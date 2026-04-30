Il dott. Tringali nuovo primario di Gastroenterologia a Vicenza

L’incarico è stato affidato al dott. Alberto Tringali, specialista con una lunga esperienza in centri di livello nazionale e già direttore dell’U.O.C. Gastroenterologia dell’ospedale di Conegliano

Nuovo direttore per l’U.O.C. di Gastroenterologia dell’ospedale di Vicenza: l’ULSS 8 Berica ha formalizzato l’incarico al dott. Alberto Tringali, risultato primo classificato a conclusione dell’apposito concorso indetto dall’Azienda socio-sanitaria vicentina.

Originario di Palermo, 56 anni, il dott. Tringali si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo, dove ha conseguito anche la specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, per poi approfondire ulteriormente la sua formazione con due Master Universitari di II livello in Endoscopia Avanzata (presso l’Università di Bologna) e in Endoscopia Biliopancreatica (presso Humanitas University).

Nel suo curriculum vanta una lunga esperienza presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove ha lavorato dal 2001 al 2019 inizialmente in Medicina d’Urgenza e successivamente nelle strutture complesse di Epatogastroenterologia e Endoscopia Digestiva ed Interventistica, fino ad assumere l’incarico di direttore della struttura semplice di Endoscopia Diagnostica. Nel 2019 si è trasferito professionalmente all’ULSS 2 Marca Trevigiana, dove per due anni ha diretto l’U.O.C. di Gastroenterologia dell’ospedale di Conegliano (TV), incarico ricoperto fino al 2021 e dal 2022 al 2025 con una parentesi nuovamente a Milano come direttore della struttura complessa di Endoscopia Digestiva presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.

«Questo incarico rappresenta per me sicuramente un’opportunità di crescita professionale – commenta il dot. Tringali -, in quanto a Vicenza potrò occuparmi di casi anche molto complessi e guidare un reparto caratterizzato da volumi di attività molto elevati. Sono dunque onorato di entrare a far parte dell’ULSS 8 Berica in quanto ritengo l’ospedale di Vicenza un’eccellenza per tutto il bacino di utenza del Vicentino e non solo. Tra gli obiettivi che cercherò di sviluppare vi è sicuramente un ulteriore rafforzamento della collaborazione con la Gastroenterologia di Arzignano-Montecchio e l’integrazione sempre maggiore tra ospedale e territorio, anche con l’ausilio della telemedicina. Un altro obiettivo è l’incremento dell’attività endoscopica interventistica, che rappresenta un requisito importante per dare risposta ai pazienti che hanno necessità di cura per la patologia biliopancreatica, ma anche per la rimozione delle lesioni pre-neoplastiche del colon a seguito dell’attività di screening».

Infine un obiettivo da non sottovalutare sarà quello di proseguire l’attività scientifica intrapresa da molti anni, anche con collaborazioni internazionali, con molteplici pubblicazioni scientifiche che hanno comportato l’acquisizione della Abilitazione scientifica nazionale di Professore di II fascia di Gastroenterologia e il ruolo di coordinatore della commissione scientifica nazionale della Società Italiana di Endoscopia digestiva (SIED). «L’attività scientifica svolgerà un ruolo importante per far si che la UOC di Gastroenterologia di Vicenza abbia sempre maggior rilievo nazionale ed internazionale, sottolinea il dott. Tringali».

«Do il benvenuto in Azienda al dott. Tringali – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Peter Assembergs -. Arriva con un’esperienza significativa in centri di livello nazionale e avendo già ricoperto l’incarico di direttore di una unità operativa complessa, pertanto sono certo che potrà portare anche nella nostra Azienda un contributo importante sia sul piano clinico sia in termini di organizzazione di un reparto che è certamente di rilievo. A questo riguardo voglio sottolineare che la sua nomina conferma il percorso intrapreso come Direzione per bandire rapidamente le selezioni relative ai primariati che risultavano vacanti. A questo riguardo, l’arrivo del dott. Tringali conferma l’elevata capacità di attrazione dell’ospedale di Vicenza nei confronti di professionisti altamente qualificati».