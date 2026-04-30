Lonigo – Spende con una carta smarrita e viene ripreso: revocato l’affidamento, finisce in carcere a Vicenza
LONIGO (VI) – Un acquisto di troppo, sotto l’occhio delle telecamere, gli è costato la libertà. Un cittadino marocchino di 62 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato identificato come presunto autore dell’utilizzo illecito di una carta bancaria smarrita.
L’episodio risale al 28 aprile 2026, quando i militari della Stazione di Lonigo hanno eseguito un decreto di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa di cui l’uomo stava beneficiando a seguito di precedenti episodi di furto.
Decisive le telecamere del supermercato
Le indagini, condotte dall’Arma, si sono basate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza di un supermercato, che hanno permesso di individuare il 62enne mentre utilizzava una carta bancaria precedentemente smarrita dal legittimo proprietario.
Proprio questo comportamento ha fatto scattare la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, ritenendo la nuova condotta incompatibile con il percorso di affidamento in prova.
Revoca del beneficio e carcere
A seguito della dettagliata informativa trasmessa dai Carabinieri, il giudice ha disposto la revoca immediata della misura alternativa, ordinando la carcerazione dell’uomo.
Dopo le formalità di rito, il 62enne è stato quindi trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Un caso che dimostra come anche un singolo episodio, documentato dalle telecamere, possa compromettere un percorso alternativo alla detenzione.