BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAVICENZA e PROVINCIA
30 Aprile 2026 - 15.10

Lonigo – Spende con una carta smarrita e viene ripreso: revocato l’affidamento, finisce in carcere a Vicenza

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

LONIGO (VI) – Un acquisto di troppo, sotto l’occhio delle telecamere, gli è costato la libertà. Un cittadino marocchino di 62 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato identificato come presunto autore dell’utilizzo illecito di una carta bancaria smarrita.

L’episodio risale al 28 aprile 2026, quando i militari della Stazione di Lonigo hanno eseguito un decreto di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa di cui l’uomo stava beneficiando a seguito di precedenti episodi di furto.

Decisive le telecamere del supermercato

Le indagini, condotte dall’Arma, si sono basate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza di un supermercato, che hanno permesso di individuare il 62enne mentre utilizzava una carta bancaria precedentemente smarrita dal legittimo proprietario.

Proprio questo comportamento ha fatto scattare la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, ritenendo la nuova condotta incompatibile con il percorso di affidamento in prova.

Revoca del beneficio e carcere

A seguito della dettagliata informativa trasmessa dai Carabinieri, il giudice ha disposto la revoca immediata della misura alternativa, ordinando la carcerazione dell’uomo.

Dopo le formalità di rito, il 62enne è stato quindi trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un caso che dimostra come anche un singolo episodio, documentato dalle telecamere, possa compromettere un percorso alternativo alla detenzione.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Lonigo - Spende con una carta smarrita e viene ripreso: revocato l’affidamento, finisce in carcere a Vicenza | TViWeb Lonigo - Spende con una carta smarrita e viene ripreso: revocato l’affidamento, finisce in carcere a Vicenza | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy