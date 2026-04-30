30 Aprile 2026 - 9.40
PRONTI…VIA! TUTTI IN BICI ALLA NONA EDIZIONE DELLA “DURONA BIKE”
E’ scattato ufficialmente il conto alla rovescia per la nona edizione della Durona Bike, che si terrà il 24 maggio prossimo. La 9ª edizione della Durona Bike – Granfondo Città di Chiampo, organizzata dal Team Piazza 2000 Valchiampo, offre un percorso Marathon (circa 62-63 km, 2200 m D+) e un Classic (circa 39-40 km, 1490 m D+), immergendosi tra le colline della Valle. Tutti i dettagli nel servizio di Elisa Santucci.