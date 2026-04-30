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30 Aprile 2026 - 9.40

PRONTI…VIA! TUTTI IN BICI ALLA NONA EDIZIONE DELLA “DURONA BIKE”

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E’ scattato ufficialmente il conto alla rovescia per la nona edizione della Durona Bike, che si terrà il 24 maggio prossimo. La 9ª edizione della Durona Bike – Granfondo Città di Chiampo, organizzata dal Team Piazza 2000 Valchiampo, offre un percorso Marathon (circa 62-63 km, 2200 m D+) e un Classic (circa 39-40 km, 1490 m D+), immergendosi tra le colline della Valle. Tutti i dettagli nel servizio di Elisa Santucci.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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