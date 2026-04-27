CHIAMPO SEMPRE PIÙ CICLABILE: BANDIERA GIALLA FIAB E NUOVI INVESTIMENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Chiampo rafforza la sua vocazione alla mobilità sostenibile con il riconoscimento della FIAB, che ha consegnato la Bandiera Gialla in occasione dell’inaugurazione ufficiale del nuovo tratto ciclabile che collega il confine di Arzignano alla passerella in zona Pieve (via Pace). Un traguardo che si inserisce in un percorso avviato nel 2021, quando il Comune è stato riconosciuto “Comune ciclabile”, e che guarda già al futuro con l’obiettivo di confermare il titolo anche per il 2026 e di estendere i progetti alla ciclabilità in Alta Valle. Dal 2013, l’amministrazione ha investito oltre 5 milioni di euro, anche grazie ai contributi di Provincia e Regione, per sviluppare una rete sempre più efficiente e sicura.