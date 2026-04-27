Bassano: a fuoco sterpaglie lungo i binari, treni fermi per un’ora

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri a Bassano del Grappa per un incendio divampato nei pressi della linea ferroviaria Bassano del Grappa–Castelfranco Veneto.

Le fiamme, sviluppatesi attorno alle 16 tra tronchi e sterpaglie, hanno generato una densa colonna di fumo che ha reso necessario lo stop temporaneo della circolazione ferroviaria, disposto dal personale delle ferrovie per garantire la sicurezza.

Sul posto è intervenuta inizialmente la squadra dei Vigili del fuoco di Cittadella, con il supporto successivo del distaccamento di Bassano del Grappa, giunto dopo aver concluso un altro intervento.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 17. Una volta messa in sicurezza l’area, la circolazione dei treni è ripresa regolarmente.