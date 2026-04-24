Recoaro Terme, auto fuori strada si ribalta: donna di 36 anni grave

Alle ore 10.00 a Recoaro Terme, in Via Giorgetti, si è verificata un’uscita autonoma di strada con ribaltamento di un’autovettura.

Alla guida una donna di 36 anni residente a Recoaro, che procedeva in direzione Campogrosso, che secondo le prime informazioni avrebbe accusato un malore prima di perdere il controllo del mezzo e finire contro la parete rocciosa che costeggia la strada.

L’auto è finita fuori carreggiata ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno stabilizzato la conducente prima del trasferimento in ospedale.

La donna è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso di Vicenza per gli accertamenti e le cure necessarie.

I rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Locale Valle Agno.