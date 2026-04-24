Veneto – Perde il controllo della bici e muore infilzata in una recinzione

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Pieve di Soligo, dove una donna di 53 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente in bicicletta avvenuto lungo via Possamai, nella frazione di Solighetto.

La vittima, di origine moldava e residente in zona, era uscita per una breve pedalata quando, affrontando una curva dopo un tratto in discesa, ha perso il controllo del mezzo finendo contro la recinzione metallica di un’abitazione. L’impatto è stato violentissimo e non le ha lasciato scampo.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, che si sono trovati davanti una scena sconvolgente e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. All’arrivo del personale sanitario, però, per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, la 53enne stava percorrendo una strada laterale tra le abitazioni quando è uscita di strada, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine anche quella di un possibile malore improvviso che potrebbe averle fatto perdere il controllo della bicicletta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni.

Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco, che ha parlato di una tragedia che colpisce l’intera comunità. Anche i familiari, giunti poco dopo sul luogo dell’incidente, si sono trovati davanti a una scena difficile da accettare. I residenti della zona, ancora scossi, hanno sottolineato quanto sia difficile comprendere un evento così improvviso e drammatico.