Vicentino – Senza patente su un’auto già sequestrata: si ferma per un guasto, denunciato 25enne

NOVE (VI) – Pensava forse di passare inosservato, ma un guasto meccanico proprio nel cuore della carreggiata ha trasformato un azzardo stradale in un pesante fascicolo giudiziario. È successo lo scorso 17 aprile lungo la SP 52, nel centro abitato di Nove, dove un giovane del luogo è stato smascherato dalla Polizia Locale dopo una serie incredibile di infrazioni accumulate.

L’auto ferma in centro carreggiata

Tutto è iniziato durante un normale servizio di controllo del territorio. Una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino ha notato una Fiat 600 ferma pericolosamente nel mezzo della corsia di marcia. Gli agenti sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza l’area e prevenire incidenti, vista la posizione critica del mezzo che ostacolava il flusso veicolare.

Un curriculum di violazioni da record

Alla guida della vettura si trovava M.S., 25 anni, che ha giustificato la sosta forzata con un’improvvisa avaria del motore. Tuttavia, è bastato un controllo ai terminali per far emergere una situazione surreale:

Guida senza patente: Il giovane non è titolare di licenza di guida, una violazione per la quale era già stato sanzionato nel corso del 2025.

Il giovane non è titolare di licenza di guida, una violazione per la quale era già stato sanzionato nel corso del 2025. Auto già sequestrata: Il veicolo non solo era privo di assicurazione, ma risultava già sottoposto a sequestro amministrativo.

Denunce, confisca e sanzioni per la moglie

Una volta rimosso il mezzo con il carro attrezzi e ripristinata la viabilità, per il 25enne sono scattate le conseguenze legali. Data la reiterazione nel biennio della guida senza patente, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Il “conto” non si è fermato qui: l’auto è stata trasferita in una depositeria in attesa della definitiva confisca, mentre i guai si sono estesi anche alla famiglia. La moglie del conducente, infatti, era stata precedentemente nominata custode del veicolo dopo il primo sequestro; per lei è scattata una sanzione per incauto affidamento, per aver permesso al marito di rimettersi al volante di un mezzo che sarebbe dovuto restare fermo.