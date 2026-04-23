Omicidio di Padova: arrestato amico della vittima

Svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto a Padova, dove un uomo è stato ucciso a coltellate nella zona di Brusegana. La notizia è riportata da Padova e confermata dalla Squadra Mobile della Questura.

È stato arrestato Samuele Donadello, 47 anni, amico e socio della vittima, accusato di omicidio volontario nei confronti di Marco Cossi, 48 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si è presentato spontaneamente negli uffici della Questura accompagnato dal suo legale nella mattinata del 21 aprile. Sottoposto a un lungo interrogatorio, avrebbe ammesso le proprie responsabilità dichiarando: “Ho ucciso io Marco Cossi nella notte tra il 19 e il 20 aprile in via Isonzo”.

Il delitto e le indagini

L’omicidio si è consumato nella zona di Brusegana, dove la vittima è stata raggiunta da almeno una quindicina di coltellate, che ne hanno causato il decesso per dissanguamento. Il corpo presentava ferite anche al volto e al tronco, segno di un’aggressione particolarmente violenta.

Secondo gli inquirenti, dopo le prime coltellate la vittima avrebbe tentato di difendersi, come dimostrano le ferite da difesa riscontrate su braccia e mani. Quando i soccorsi sono arrivati, l’uomo era ancora vivo, ma le condizioni erano già disperate.

Sin dalle prime fasi dell’indagine la Squadra Mobile, coordinata dal vicequestore Immacolata Benvenuto, aveva ipotizzato che vittima e aggressore si conoscessero, restringendo progressivamente il cerchio degli indagati fino alla svolta.

Il movente ancora da chiarire

Resta ancora aperto il nodo del movente. Durante le circa dieci ore di interrogatorio, Donadello non avrebbe fornito una ricostruzione chiara delle ragioni del gesto. Gli investigatori stanno seguendo due principali piste: una legata a motivi economici e l’altra a questioni di natura sentimentale.

L’uomo, pur essendosi costituito spontaneamente, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore la Procura potrebbe richiedere per lui la custodia cautelare in carcere, vista la gravità delle accuse.

Il provvedimento di arresto è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica e disposto dal Gip del Tribunale di Padova.